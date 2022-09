Spari nella notte a Fuorigrotta: trovati due bossoli in strada I colpi di pistola sono stati uditi intorno alle 3 di questa notte in via Candia: sul posto, i carabinieri hanno rinvenuto due bossoli a salve.

A cura di Valerio Papadia

Momenti di paura questa notte a Fuorigrotta, quartiere della periferia occidentale di Napoli, dove sono stati esplosi alcuni colpi d'arma da fuoco. Intorno alle 3 di questa notte, dopo una segnalazione al 112, i carabinieri della compagnia di Bagnoli sono intervenuti in via Candia, all'altezza del civico 53, dove erano stati segnalati appunto alcuni colpi di pistola: sul posto, i militari dell'Arma hanno rinvenuto e sequestrato 2 bossoli a salve. Le indagini per capire cosa sia accaduto sono affidate agli stessi carabinieri di Bagnoli, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso sul posto e per il momento non escludono nessuna ipotesi.

La scorsa settimana spari in strada a Pianura: ferito un 19enne

Sempre alla periferia occidentale del capoluogo campano, a Pianura, soltanto la scorsa settimana sono stati esplosi altri colpi di pistola in strada: è accaduto nella zona di via Cannavino. Sul posto per i rilievi del caso, per quella che inizialmente appariva come una stesa, sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato che, in seguito alle indagini, hanno scoperto dell'altro. Poco dopo gli spari, infatti, al Pronto Soccorso dell'ospedale San Paolo si è presentato un 19enne, colpito da due proiettili, alla gamba e al piede. Ai poliziotti, il giovane ha raccontato che si trovava in via Torricelli quando sarebbe stato colpito dalle pallottole esplose da due persone in sella a uno scooter.