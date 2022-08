Spari in strada a Pianura, forse una ‘stesa’: arriva la Polizia Colpi pistola nella zona Cannavino. Forse è una stesa. Indaga la Polizia di Stato.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Spari in strada a Pianura stasera, quartiere nell'area nord-occidentale di Napoli. Diversi colpi di pistola sarebbero stati sparati nella zona di via Cannavino. Non sono chiari i motivi, né l'obiettivo dei proiettili. Ma potrebbe essersi trattato di una ‘stesa', a scopo intimidatorio. Al momento non risulterebbero feriti. Sul posto sono subito arrivati gli agenti della Polizia di Stato, ai quali è arrivata la segnalazione degli spari, e che stanno indagando sulla vicenda. Non è escluso che possano essere acquisite anche eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona per cercare di individuare e identificare gli autori del gesto.