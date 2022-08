Nella notte pioggia di proiettili contro una casa nel quartiere Pianura Alcuni colpi d’arma da fuoco sono stati esplosi nella tarda serata di ieri in via Torricelli, nel quartiere napoletano di Pianura.

A cura di Redazione Napoli

Immagine di repertorio

Non è una stesa, ovvero una raffica di proiettili all'impazzata, ma probabilmente avevano un "destinatario" i colpi d'arma da fuoco esplosi ieri notte in via Torricelli, cuore del quartiere Pianura di Napoli, periferia Ovest della città. Ieri in tarda serata i carabinieri del nucleo operativo di Bagnoli sono intervenuti a seguito di una segnalazione di spari. Arrivati sul posti, hanno trovato in strada 6 bossoli calibro 9×19 e un'ogiva deformata.

Alcuni proiettili avrebbero centrato il muro perimetrale, una vetrata e la porta d'ingresso di un'abitazione. Dunque ora c'è da chiarire chi abita in quel palazzo, se si tratti di una intimidazione e, nel caso, perché. Non ci sono feriti. Indagini in corso dei carabinieri per chiarire la dinamica degli eventi. I rilievi sono a cura dei militari della sezione investigazioni scientifiche del nucleo investigativo di Napoli.

La zona è oggetto di una faida di camorra ormai da tempo: basti pensare che poco più di un mese fa erano state segnalate scorribande armi in pugno nella zona di via Cannavino, fortino dei Carillo-Perfetto. Agli inizi del mese di agosto a Marano, in provincia di Napoli è finita la fuga di Antonio Carillo, ritenuto a capoclan dei Carillo-Perfetto e in fuga dallo scorso 14 luglio, quando la Polizia di Stato eseguì nel quartiere napoletano due distinte ordinanze, una contro quella cosca e l'altra contro i rivali dei Calone-Marsicano-Esposito.