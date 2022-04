Spari nella notte a Chiaia, esplosi dieci colpi di pistola: arrivano i carabinieri Attorno a mezzanotte esplosi diversi colpi di pistola nel quartiere di Chiaia: i carabinieri recuperano 10 bossoli, tutti a salve, tra via Cuoco e via Carducci.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Dieci colpi di pistola sono stati esplosi attorno a mezzanotte nel quartiere napoletano di Chiaia. Diverse le segnalazioni arrivate alle forze dell'ordine, che erano impegnate nella vicina piazza San Pasquale per i consueti controlli del fine settimana. Tanta paura, ma nessun ferito né alcun danno: i carabinieri stanno indagando ora in tutte le direzioni per cercare di capire chi abbia esploso questi colpi (tutti a salve) e perché.

Gli spari in strada a mezzanotte

I colpi sono stati ben avvertiti anche da piazza San Pasquale, dove i carabinieri erano impegnati in un posto di blocco.All'arrivo sul posto, i carabinieri hanno ritrovato dieci bossoli, tutti a salve, tra via Vincenzo Cuoco e via Giosuè Carducci a due passi dalla Chiesa Anglicana di Napoli. Tutti i proiettili recuperati sono stati sequestrati: i carabinieri stanno ora indagando per capire cosa sia avvenuto. Decisive potranno essere in questo caso le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona.

Un'ora prima un inseguimento

Poco prima, lungo viale Antonio Dohrn (strada parallela alla stessa via Cuoco), vi era stato un inseguimento tra carabinieri e due giovani a bordo di uno scooter: questi, infatti, non si erano fermati all'alt ed erano stati così inseguiti fino sul viale Augusto di Fuorigrotta, dove hanno finito la loro corsa schiantandosi contro una motocicletta dei carabinieri stessi. I due giovani, 18 e 16 anni, originari di San Giorgio a Cremano ed entrambi incensurati, sono stati rispettivamente arrestato il primo e denunciato a piede libero il secondo, mentre il motorino (con motore abraso) sequestrato. I due episodi non sarebbero direttamente collegati, seppur avvenuti a distanza di un'ora l'uno dall'altro e in zone adiacenti tra loro.