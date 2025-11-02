Spari in strada, paura davanti a un locale: 16enne gambizzato a Napoli, indagini in corso

Paura in strada a Napoli, in zona Agnano, dove ieri sera sono stati esplosi dei colpi davanti a un locale. Uno degli spari ha raggiunto un sedicenne, rimasto gravemente ferito a una gamba.

Si trovava fuori da un locale, quando è stato colpi di arma da fuoco alle gambe. È quanto accaduto nella notte fra sabato primo e domenica 2 novembre a Napoli, in località di Agnano, in via Scarfoglio, a un ragazzo di 16 anni. Il giovane si trovava insieme ad alcuni amici in uno dei tanti locali che si trovano nella zona, nel quadrante occidentali della città, quando sarebbe stato avvicinato da un altro ragazzo. Quest'ultimo avrebbe poi estratto una pistola, puntato alle gambe del sedicenne e iniziato a sparare. Aperte le indagini.

Gambizzato a 16 anni davanti a un locale: cosa è successo

I fatti, come anticipato, sono avvenuti nella notte appena trascorsa. La sparatoria è avvenuta alle prime luci della mattina, verso le ore 7, dopo un party musicale in uno dei tanti locali di Agnano. A essere colpito un sedicenne che si trovava ancora davanti al locale, verso il parcheggio.

Proprio nel parcheggio il sedicenne sarebbe stato avvicinato da un altro giovane, forse coetaneo della vttima, che avrebbe fatto fuoco più volte contro di lui, come raccontato alla Polizia dagli amici del giovane che si trovavano con lui al momento dell'aggressione. L'allarme è scattato immediatamente.

L'arrivo dei soccorsi: come sta il giovane colpito

A far scattare l'allarme sono stati gli amici del sedicenne che si trovavano con lui ieri sera. Sul posto sono arrivati immediatamente gli operatori del pronto soccorso sanitario del 118 che hanno trasportato d'urgenza il sedicenne all'ospedale del Mare di Napoli. Le ferite riportate sono piuttosto gravi, ma fortunatamente non sembra correre il rischio di perdere la vita.

Le indagini in corso: gli accertamenti della polizia

Oltre al personale sanitario, sono arrivati anche gli agenti della Polizia di Stato che hanno aperto immediatamente le indagini per cercare di ricostruire con precisione l'accaduto e rintracciare l'autore dell'aggressione. Per prima cosa, una volta arrivati sul luogo degli spari, gli agenti hanno raccolto le testimonianze degli amici della vittima, grazie alle quali è stato possibile effettuare una prima ricostruzione dell'accaduto. Ma le indagini non si arrestano: sul caso continuano a indagare agenti della Squadra Mobile e dell'ufficio prevenzione generale, upg, della Questura di Napoli.