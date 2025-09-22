Spari in strada nel centro di Salerno: due feriti in via Dogana Vecchia

Immagine di repertorio

Due uomini sono stati feriti a colpi di pistola in via Dogana Vecchia, nel centro di Salerno; è avvenuto intorno alle 16.10 di oggi, 22 settembre. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Le vittime, entrambe di origine tunisina, sono state portate in ospedale; le loro condizioni non sarebbero gravi e i medici hanno escluso il pericolo di vita ma è stato disposto il ricovero per ulteriori accertamenti. I responsabili, stando a quanto ricostruito al momento, sarebbero due italiani. Il prefetto di Salerno, Francesco Esposito, ha immediatamente convocato una riunione di coordinamento con il questore e i vertici provinciali delle forze di polizia.