Spari in strada ad Afragola, gambizzato 51enne Un pregiudicato 51enne di Afragola (Napoli) è stato ferito da un colpo di pistola a una gamba; si sarebbe trattato di una rapina, indagini dei carabinieri in corso.

A cura di Nico Falco

immagine di repertorio

Un 51enne di Afragola, in provincia di Napoli, è stato ferito a colpi d'arma da fuoco nel tardo pomeriggio di ieri, 30 dicembre, mentre si trovava in strada. L'uomo si è presentato al Pronto Soccorso della clinica Villa dei Fiori di Acerra, raccontando di essere stato vittima di una rapina. Non è in pericolo di vita, è stato dimesso dopo le medicazioni del caso. Sull'accaduto indagano i carabinieri.

La vittima, Salvatore Caccavale, è arrivata al Pronto Soccorso intorno alle 19:30. In clinica, come da prassi, su chiamata dei sanitari sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Casoria e della stazione di Afragola che si sono occupati dei primi rilievi e dell'avvio delle indagini. L'uomo ha riferito di essere stato aggredito ad Afragola da alcuni sconosciuti, che lo avrebbero bloccato in strada e, dopo averlo minacciato per costringerlo a consegnare gli oggetti di valore, a un suo tentativo di reazione avrebbero aperto il fuoco; Caccavale è stato raggiunto da un proiettile solo alla gamba destra.

Sulla versione sono in corso accertamenti; in particolare, dopo aver effettuato i sopralluoghi sul punto indicato, i militari stanno scandagliando la vita privata di Caccavale e ricostruendo le frequentazioni del 51enne, già noto alle forze dell'ordine, per appurare se realmente si sia trattato di un tentativo di rapina sfociato nel ferimento o se il colpo di pistola sia riconducibile a dinamiche di diverso tipo. Al vaglio anche la possibilità che elementi preziosi per le indagini possano arrivare dalle registrazioni delle telecamere di videosorveglianza, degli impianti pubblici o di attività private.