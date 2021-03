Momenti di paura questa sera, lunedì 15 marzo, a Fuorigrotta, quartiere della periferia occidentale di Napoli, dove un uomo è stato ferito da alcuni colpi da arma da fuoco: è accaduto nel cuore del quartiere, in una zona centralissima come via Leopardi verso largo Lala, dove le poche persone che si trovavano in strada – per via della zona rossa Covid in Campania – al momento degli spari, si sono date alla fuga. Sul posto sono arrivati i carabinieri e i sanitari del 118, che hanno soccorso l'uomo, che purtroppo non ce l'ha fatta: è deceduto a causa delle gravi ferite riportate. La vittima è Antonio Volpe, 77 anni, già noto alle forze dell'ordine: sul posto, i militari dell'Arma del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Napoli, che stanno eseguendo tutti i rilievi del caso per determinare l'esatta dinamica di quanto accaduto e per pervenire all'identità del responsabile – o dei responsabili – dell'omicidio.