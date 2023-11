Spari in strada a Cardito, colpite le saracinesche di due negozi La scoperta è stata effettuata questa mattina dai carabinieri: per strada i militari dell’Arma hanno rinvenuto 10 colpi.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Spari in strada a Cardito, nella provincia di Napoli: questa mattina i carabinieri, allertati dal 112, sono intervenuti in via I Maggio, dove era stata segnalata l'esplosione di diversi colpi di pistola. Sul posto, i militari dell'Arma hanno rinvenuto e sequestrato, sul manto stradale, dieci colpi calibro 7,62×39. In particolare, i carabinieri hanno riscontrato che alcuni dei proiettili esplosi hanno colpito le saracinesche di due negozi che si trovano sulla strada; secondo gli inquirenti, gli spari si sono verificati, con ogni probabilità, durante la notte.

Le indagini sono affidate ai carabinieri del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna e a quelli della compagnia di Caivano: i militari dell'Arma hanno effettuato tutti i rilievi del caso per determinare l'esatta dinamica di quanto accaduto e per individuare l'autore o gli autori degli spari; al momento non si esclude nessuna pista.