Un ragazzino di soli 17 anni è stato ferito da tre proiettili alla gamba esplosi da sconosciuti: è successo nella tarda serata di ieri, venerdì 18 giugno, a Boscoreale, nella provincia di Napoli. Il ragazzo, residente nella vicina Torre Annunziata e con piccoli precedenti, è stato accompagnato all'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, dove i sanitari hanno riscontrato le tre ferite da arma da fuoco alla gamba: fortunatamente, il 17enne non è in pericolo di vita. Ai carabinieri, che indagano per fare luce sulla vicenda, il giovane ha raccontato che si trovava in strada in compagnia di alcuni amici quando è stato raggiunto da due uomini a bordo di uno scooter, uno dei quali gli ha improvvisamente sparato.

Intanto, a Napoli, si continua a indagare sul ferimento di due operai ai Quartieri Spagnoli, nel cuore della città, raggiunti da proiettili impazziti: uno dei due feriti, Enrico De Maio, 56 anni, raggiunto al torace, si trova in ospedale in gravi condizioni; l'altro, Vittorio Vaccaro, 62 anni, è arrivato in ospedale con mezzi propri ed è stato colpito a un braccio. Sulla vicenda indaga la Squadra Mobile di Napoli, diretta da Alfredo Fabbrocini: dalle prime risultanze, i due operai sarebbero stati colpiti per errore nel corso di un agguato, mentre il reale obiettivo dei killer sarebbe riuscito a darsi alla fuga senza essere attinto. Poliziotti e magistrati della Dda partenopea hanno acquisito anche le immagini delle telecamere di sorveglianza nella speranza di riuscire a ricostruire con precisione quanto accaduto nel tardo pomeriggio dello scorso 16 giugno ai Quartieri Spagnoli.