Ancora nessun fermato, ma la situazione assume contorni più chiari: quello che si è consumato ieri pomeriggio tra i vicoli dei Quartieri Spagnoli, nel centro di Napoli, è stato un agguato. Il reale obiettivo è riuscito a salvarsi, ma le pallottole impazzite hanno colpito due persone, una delle quali è in grave pericolo di vita in ospedale. Indagini affidate ai poliziotti della Squadra Mobile di Napoli, diretta da Alfredo Fabbrocini, che da ieri e per tutta la notte hanno ascoltato diversi testimoni e potenziali sospettati.

Il caos, all'improvviso, intorno alle 19. Un orario in cui i vicoli brulicano di persone, così come la vicinissima via Toledo. In due in sella a uno scooter, secondo una ricostruzione ancora al vaglio, avrebbero aperto il fuoco tra la gente. Almeno sette colpi, tanti quanti i bossoli rinvenuti dalla Polizia di Stato durante i sopralluoghi. Senza però colpire l'obiettivo dell'agguato, o almeno senza ferirlo gravemente, visto che nelle ore successive nessuno si è presentato in ospedale con ferite da arma da fuoco.

Al Pronto Soccorso del Pellegrini, invece, sono arrivati due operai che si sono trovati sul luogo dell'agguato, di probabile matrice camorristica. Uno, arrivato con mezzi propri, il 62enne Vittorio Vaccaro, è stato ferito a un braccio e le sue condizioni non destano preoccupazione. L'altro, invece, trasportato in ambulanza, è in pericolo di vita: Enrico De Maio, 56 anni, anche lui operaio, è stato centrato da una pallottola al torace, è stato operato nella notte ed è ricoverato in condizioni gravissime. Inizialmente si era pensato che i due, o almeno uno di loro, fossero il bersaglio dei killer, ma le indagini della Mobile hanno appurato che in realtà sono stati colpiti soltanto per errore, "effetto collaterale" di una sparatoria tra la gente.