video suggerito

Accoltellato alla schiena ai Quartieri Spagnoli, 14enne in ospedale nella notte Un giovane napoletano è stato medicato per ferite da taglio alla schiena; sarebbe stato accoltellato da uno sconosciuto, indagini dei carabinieri in corso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Uno sconosciuto lo avrebbe accoltellato mentre era in scooter nel cuore dei Quartieri Spagnoli: resta ancora tutta da accertare, a partire dai motivi, la vicenda che nella notte ha visto coinvolto un 14enne napoletano, finito al Pronto Soccorso con tagli alla schiena. Sull'accaduto indagano i carabinieri della Compagnia Centro, che dopo avere ascoltato il ragazzo hanno effettuato sopralluoghi sul punto indicato e vagliato la possibilità che l'aggressione sia stata ripresa da telecamere di sorveglianza.

Il ferimento, stando alle parole del giovane, sarebbe avvenuto in vico lungo San Matteo, una delle parallele di via Toledo nella scacchiera dei Quartieri Spagnoli. Sulle ragioni non è stato in grado di riferire: con un racconto confuso ai militari della pattuglia di zona, non ha parlato di un tentativo di rapina né di un litigio, ma di una aggressione da parte di uno sconosciuto, che gli si sarebbe avventato contro armato di coltello e avrebbe sferrato i fendenti alla schiena per poi fuggire. Medicato al Pronto Soccorso dell'ospedale dell'"Ospedale dei Pellegrini", il ragazzo è stato dimesso poco dopo; per lui una prognosi di 10 giorni, le ferite non sono state giudicate gravi.