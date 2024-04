video suggerito

Aggressioni e liti finite in sparatoria: locale ai Quartieri Spagnoli chiuso per 30 giorni La Polizia ha eseguito un provvedimento di sospensione per un mese per un’attività del centro di Napoli, per motivi di ordine pubblico. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

14 CONDIVISIONI condividi chiudi

Polizia ai Quartieri Spagnoli, immagine di repertorio

È scattata la chiusura per 30 giorni per un locale dei Quartieri Spagnoli, nel centro di Napoli: nelle ultime settimane all'interno e nei pressi dell'attività si sono verificate diverse aggressioni, una di queste sfociata in una sparatoria. Il provvedimento di sospensione dell'attività di sommistrazione al pubblico di alimenti e bevande, eseguito questa mattina, 16 aprile, è stato adottato dal Questore di Napoli su proposta del commissariato Montecalvario per "scongiurare un concreto pericolo per l'ordine pubblico e per la sicurezza dei cittadini".

Sono diversi gli episodi che hanno coinvolto l'attività: l'ultimo risale alla notte dello scorso 24 marzo, quando i carabinieri del Nucleo Radiomobile e del Nucleo Operativo avevano accertato, attraverso le immagini del sistema di videosorveglianza dell'esercizio commerciale, che un avventore, dopo una lite con un altro cliente, aveva tirato fuori una pistola e aveva esploso un proiettile; il bossolo era stato poi rinvenuto sul manto stradale. Nei pressi del locale, nei mesi di febbraio e marzo, gli agenti del commissariato Montecalvario avevano sanzionato amministrativamente 5 persone, trovate in possesso di stupefacenti per uso personale.

Precedentemente, tra gennaio gennaio 2023 e febbraio 2024, c'erano state alcune aggressioni, avvenute sia all'interno dell'attività sia all'esterno; il caso più grave avvenne nella notte del 19 febbraio 2023, quando il marito della titolare era stato colpito da un proiettile alla spalla dopo un litigio con un avventore (per quell'episodio pochi giorni dopo i carabinieri hanno sottoposto a fermo un 26enne), mentre un'altra persona era stata ferita con una coltellata al gluteo e all'addome.