Spari in piazza Carolina a Napoli, la Prefettura intensifica i controlli: vigilanza fissa di notte

Piazza Carolina

Più controlli delle forze dell'ordine, soprattutto di notte, in piazza Carolina, tra via Chiaia e piazza del Plebiscito, nel cuore di Napoli, dove nella notte tra l'11 e il 12 dicembre ci sono stati degli spari: un bossolo è stato rinvenuto, infatti, dalla Polizia di Stato, che indaga sulla vicenda. E così, la Prefettura di Napoli, che sorge proprio a due passi da piazza Carolina, ha deciso di intensificare i controlli: come disposto dal prefetto Michele di Bari, soprattutto nella fascia notturna ci saranno frequenti passaggi e soste prolungate delle forze dell'ordine, ma soprattutto in dispositivo di vigilanza fissa nella piazza, con impiego alternativo di Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e delle pattuglie dell'Esercito Italiano che sono già in presidio fisso nella vicina piazza Trieste e Trento.

"Sono certo che le indagini in corso consentiranno di individuare rapidamente, come spesso accade, i responsabili di questo grave episodio. Le istituzioni sono presenti sul territorio: non faremo mai un passo indietro nella tutela della sicurezza dei cittadini" ha dichiarato il prefetto di Napoli, esprimendo piena fiducia nel lavoro della magistratura e delle forze dell'ordine. Il prefetto ha anche assicurato l'intensificazione dei controlli in città in vista delle prossime festività natalizie, dal momento che a Napoli è previsto un grande afflusso di turisti, nonché il rafforzamento dei dispositivi di vigilanza in altre aree del capoluogo campano.