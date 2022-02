Spari davanti all’ospedale dei Pellegrini, esplosi nella notte dieci colpi di pistola Stesa davanti all’ospedale dei Pellegrini, a Napoli: esplosi nella notte dieci colpi di pistola. Non ci sarebbero feriti. Indagini dei carabinieri.

A cura di Nico Falco

Una decina di colpi di pistola sono stati esplosi nella notte in via Portamedina, nel centro di Napoli, davanti all'ospedale dei Pellegrini. Sono intervenuti i carabinieri, sull'episodio sono in corso indagini: non è esclusa l'ipotesi di una stesa, ma è possibile anche che si sia trattato di un agguato; al momento non risulterebbero feriti, verifiche sono in corso nei Pronto Soccorso.

I militari sono intervenuti nella zona della Pignasecca intorno all'1 di stanotte, 24 febbraio, su indicazione della centrale operativa, per colpi d'arma da fuoco in strada. Secondo una prima ricostruzione a sparare sarebbero state alcune persone in sella a uno scooter; i colpi sarebbero stati esplosi verso l'alto, quindi con le modalità tipiche di una stesa di camorra. Sul manto stradale sono stati rinvenuti 10 bossoli. Un foro di proiettile è stato rinvenuto nella saracinesca della tabaccheria che si trova davanti all'ospedale dei Pellegrini. I carabinieri hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza pubblici e privati presenti nella zona.