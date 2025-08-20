Spari contro un’auto in viale Italia ad Avellino: illesi i tre giovani a bordo, indagini in corso

Colpi d'arma da fuoco contro un'automobile in viale Italia, ad Avellino. Tanta paura, ma nessun ferito: a bordo dell'automobile c'erano tre ragazzi, rimasti illesi. Si cercano i responsabili, che avrebbero avuto il volto coperto e sarebbero scappati a bordo di un motorino. Un episodio sul quale le forze dell'ordine tentano ora di fare chiarezza. L'episodio è avvenuto ieri sera, nei pressi della rotonda di viale Italia che conduce su via Nazionale, a Torrette. Dalle prime ricostruzioni, sembrerebbe che alcune persone a bordo di un motorino avessero aperto il fuoco contro l'auto sulla quale viaggiavano, una Polo Volkswagen. Fortunatamente, senza ferire nessuno. Poi sarebbero scappati di corsa.

"Massima attenzione sui recenti episodi di cronaca verificatisi ad Avellino e nell’hinterland": così il Prefetto Rossana Riflesso ha commentato in una nota stampa il recente fatto di cronaca. "Fin dalle prime ore successive agli accadimenti", sottolinea il Prefetto, è stato seguito "l’evolversi delle vicende ed i relativi sviluppi, in costante contatto con le Forze dell’Ordine. Trattasi di episodi che non si intende sottovalutare e per questo nelle prossime ore saranno esaminati da ogni angolazione in una riunione tecnica di coordinamento in Prefettura finalizzata a rafforzare ulteriormente i dispositivi di controllo sul territorio", prosegue la nota di Palazzo di Governo, spiegando che "seguirà a settembre un Comitato cui saranno invitati anche i Procuratori della Repubblica competenti per territorio , per delineare un quadro ancora più approfondito degli eventi per ogni profilo di competenza".