Spari contro un’auto con a bordo un 48enne: è illeso. Paura nella notte a Torre del Greco

Immagine di repertorio

Ha i contorni di un vero e proprio agguato l'episodio che si è verificato questa notte a Torre del Greco, nella provincia di Napoli, dove l'auto di un 48enne del posto è stata crivellata di colpi mentre l'uomo era ancora dentro l'abitacolo. Passata la mezzanotte, in via Fontana, ignoti hanno esploso diversi colpi d'arma da fuoco contro un'automobile parcheggiata, al cui interno, come detto, si trovava un uomo di 48 anni, già noto alle forze dell'ordine, che aveva appena arrestato la marcia del veicolo: soltanto per un caso fortuito, l'uomo non è stato colpito da nessuno dei proiettili ed è uscito dall'abitacolo illeso.

Spari anche contro una palazzina

A poche centinaia di metri di distanza dal luogo dell'agguato, poco dopo, sono stati esplosi poi altri colpi di pistola contro una palazzina: fortunatamente, anche in questo caso, non si sono registrati feriti. Le indagini per fare luce su entrambi gli episodi sono affidate ai carabinieri del Nucleo Investigativo della compagnia di Torre Annunziata e del Nucleo Operativo della compagnia di Torre del Greco, che hanno eseguito tutti i rilievi del caso per fare piena luce sugli spari e per individuarne gli autori.