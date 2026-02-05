Spari contro un 39enne nel quartiere di Piscinola, indagano i carabinieri

Immagine di repertorio

Colpi di pistola contro un 39enne di Piscinola, nella zona nord di Napoli: ma l'uomo non è stato colpito. Forse per fare fuoco è stata usata una pistola a salve dal momento che i carabinieri della Pattuaglia Mobile di Zona del Vomero quando sono intervenuti non hanno trovato bossoli, né tantomeno feriti. Secondo le primissime ricostruzioni, ad aprire il fuoco sarebbero stati due sconosciuti in scooter, che su via Osci avrebbero puntato una pistola (verosimilmente a salve) contro il 39enne che stava passeggiando. Sarebbe stato esploso un solo colpo, ma i carabinieri non hanno rinvenuto bossoli, né tantomeno ci sono stati feriti. Sono in corso indagini da parte dei carabinieri per chiarire dinamica e matrice dell’intimidazione.