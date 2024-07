Spari contro un 16enne all’Arenaccia: ferito ad un piede, ricoverato al Pellegrini di Napoli

video suggerito

Un ragazzo di 16 anni è rimasto ferito ad un piede da un colpo d'arma da fuoco esploso su via Ettore Bellini, nel quartiere San Lorenzo, nel cuore dell'Arenaccia. Lo ha raccontato egli stesso ai carabinieri della compagnia Napoli Stella, intervenuti presso l'ospedale Pellegrini di Napoli dopo la segnalazione del nosocomio di un minorenne presentatosi autonomamente per ricevere assistenza dopo una ferita d'arma da fuoco.

Stando al suo racconto, il giovane sarebbe stato avvicinato da due sconosciuti in sella ad uno scooter che volevano rapinarlo: i due avrebbero quindi esploso un colpo d'arma da fuoco al piede destro per poi fuggire. Il minore si è quindi presentato all'ospedale Pellegrini per le cure del caso: si trova attualmente ricoverato nel reparto di ortopedia dell'ospedale, con un referto che indica "ferita da arma da fuoco al piede destro – ogiva ritenuta". I carabinieri della sezione Napoli Stella hanno effettuato tuttavia un primo sopralluogo in via Ettore Bellini che ha avuto però un esito negativo: sul posto infatti non sono state trovate né macchie di sangue né proiettili.

Si tratta del terzo giovane ferito in questo fine settimana al Centro Storico di Napoli durante tentate rapine: nella notte tra sabato e domenica, un 20enne è stato raggiunto da un colpo nello stomaco in via Foria mentre era sulla moto: soccorso dall'ambulanza e operato d'urgenza al Cto, è fuori pericolo. Sempre nella stessa notte, un 19enne ha resistito ad un tentativo di rapina ed è stato per questo pugnalato al petto: portato anche lui al Cto di Napoli, è stato curato e dimesso con quindici giorni di prognosi.