Gli sparano un colpo nello stomaco dallo scooter: 20enne ferito in via Foria Il ragazzo colpito mentre era sulla moto. Soccorso dall’ambulanza e operato d’urgenza al Cto: è fuori pericolo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

L'ospedale Cto di Napoli, immagine di repertorio

Gli si accostano con lo scooter e gli sparano un colpo di pistola all'addome. Ferito gravemente un ragazzo di 20 anni incensurato, originario del quartiere Stella, in via Foria, al centro storico di Napoli. Il giovane viene subito soccorso dall'ambulanza del 118 e portato al Pronto Soccorso dell'Ospedale Cto dei Colli Aminei, afferente all'Ospedale dei Colli, dove viene portato d'urgenza in sala operatoria ed operato. Sarebbe fuori pericolo. L'aggressione, avvenuta per motivi ancora sconosciuti, risale alle 3,45 della notte di domenica 21 luglio 2024.

Il ragazzo colpito mentre era sulla moto

Ancora da chiarire la dinamica dell'accaduto. Sulla vicenda indagano i carabinieri della compagnia Napoli Stella intervenuti al PS del nosocomio. Il ragazzo, secondo le prime ricostruzioni, era a bordo di una moto in compagnia di un amico al momento non ancora rintracciato. Mentre i due erano a via Foria, sarebbero stati avvicinati da sconosciuti centauri che, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbero sparato al 20enne.

Soccorso in piazza Cavour e ricoverato al Cto

Immediatamente sarebbe partita la richiesta di aiuto. L'ambulanza del 118 ha raggiunto il ferito in piazza Cavour e gli ha prestato le prime cure mediche del caso. Il ragazzo presentava una ferita da colpo d’arma da fuoco all’addome ed è stato quindi trasportato d'urgenza al Cto, dove è stato trasferito in sala operatoria e ricoverato. Ha terminato l’operazione attorno alle 9,00 del mattino ed è fuori pericolo. Non è escluso che gli investigatori possano acquisire eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per cercare di identificare i responsabili dell'aggressione.