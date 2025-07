Spari contro lo Zenith di Pozzuoli, rinvenuti cinque bossoli

Immagine di repertorio

Diversi colpi d'arma da fuoco sono stati esplosi nella notte appena trascorsa contro lo Zenith Cafè & Restaurant, in via Napoli, sul lungomare di Pozzuoli; al momento l'attività, molto nota in zona, era chiusa e non risultano feriti. Le indagini sono affidate ai Carabinieri, non si esclude nessuna pista; tra quelle ritenute maggiormente verosimile, che il raid possa essere riconducibile a richieste estorsive da parte della malavita organizzata.

È accaduto intorno alle 3 di oggi, 25 luglio. Sulla dinamica sono in corso accertamenti; sul luogo i carabinieri hanno rinvenuto sette bossoli, ma i colpi sparati sono stati di più: in una delle vetrate dell'attività commerciale si contano sette fori. Nell'immediato, in piena notte, sono intervenuti i militari dell'Arma e la Scientifica per i rilievi; successivamente è arrivato il pm di turno della Procura di Napoli.

Secondo i dettagli riportati dal Riformista, a sparare sarebbero stati due giovani arrivati in scooter: uno sarebbe rimasto sul mezzo e l'altro sarebbe sceso; avrebbe prima puntato l'arma contro il vigilante non armato presente nella struttura e poi avrebbe cominciato a sparare contro la struttura; i due si sarebbero quindi dileguati in direzione di Pozzuoli, dove avrebbero abbandonato lo scooter, poi risultato rubato pochi giorni fa.