Spari al centro di Napoli: paura ai Quartieri Spagnoli e nella zona di Montecalvario

Immagine di repertorio

Spari al centro di Napoli alle prime luci dell'alba di questa mattina, domenica 28 settembre. Diversi colpi d'arma da fuoco sono stati esplosi ai Quartieri Spagnoli, in vico lungo San Matteo, nella zona di Montecalvario, attorno alle 5,30. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sul posto sono subito arrivati gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Montecalvario, che si trova poco distante, in via Francesco Girardi. Sul luogo della segnalazione, i poliziotti hanno trovato un bossolo esploso calibro 9. Non risultano, al momento, danni a cose o persone. Sono stati eseguiti i rilievi del caso, mentre sono stati avviati gli accertamenti balistici per capire quando sia stato esploso il proiettile e da quale arma. Non è escluso che possano essere ricercate anche eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per avere ulteriori elementi utili alle indagini.

I Quartieri Spagnoli, uno dei rioni simbolo di Napoli, si trovano proprio al centro della città, tra via Toledo e il Corso Vittorio Emanuele. Fino a pochi anni fa area abbandonata al degrado e preda dello spaccio di stupefacenti, hanno vissuto negli ultimi tempi una profonda rinascita turistica e culturale, con il fiorire di tantissimi ristoranti, baretti e B&B. Il quartiere è rinato ed oggi è considerata una delle zone più attrattive di Napoli. Tra i luoghi iconici c'è il Murale di Maradona, in via Emanuele De Deo, meta di pellegrinaggio da tutto il mondo, affollata da migliaia di visitatori ogni giorno dell'anno. Le forze dell'ordine presidiano costantemente il territorio per garantire la sicurezza di cittadini e turisti.