Spari a Pozzuoli, un 27enne ferito alla gamba a colpi di pistola: è in ospedale Un 27enne è stato ferito alla gamba da colpi d’arma da fuoco: è in ospedale a Pozzuoli, ma non è in pericolo di vita. Indagano i carabinieri.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Colpi di pistola contro un 27enne a Pozzuoli: l'uomo è in ospedale con una ferita alla gamba, ma se la caverà. I carabinieri indagano per capire l'esatta dinamica ed i responsabili degli spari: nessuna pista è al momento esclusa. L'uomo si trova ora in ospedale ma non è in pericolo di vita: verrà sentito presto dagli inquirenti per capire se possa fornire elementi validi per ricostruire la vicenda.

La vicenda è accaduta nella notte appena trascorsa: attorno alle 3 e mezzo, l'uomo è arrivato all'Ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli con un colpo d'arma da fuoco ad una gamba. I medici hanno così avvisato le forze dell'ordine: sul posto sono arrivati i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Pozzuoli e quelli della stazione di Licola. L'uomo ferito è un 27enne, già noto alle forze dell'ordine: le ferite riportate alla gamba non sono gravi. Si trova in ospedale sotto osservazione, non è ritenuto in pericolo di vita: potrebbe essere dimesso già nelle prossime ore e fare rientro a casa. Si indaga però per chiarire dinamica e luogo dell'evento, circostanze che al momento non sono ancora chiarissime agli inquirenti, che non tralasciano alcuna ipotesi. Nelle prossime ore, potrebbe essere lo stesso 27enne a chiarire alcuni dettagli della vicenda che lo ha visto protagonista alle forze dell'ordine. Sulla vicenda indagano i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Pozzuoli e quelli della stazione di Licola, che sono giunti in ospedale subito dopo la chiamata da parte dei medici, che avevano segnalato come da procedura l'arrivo del ferito a colpi d'arma da fuoco in ospedale.