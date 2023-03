Spari a Pianura in pieno giorno, i colpi esplosi nel villaggio Caritas Stesa in pieno giorno a Pianura, Napoli ovest: colpi di pistola esplosi tra le case del villaggio Caritas.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Diversi colpi di pistola sono stati esplosi intorno alle 16 di oggi, 13 marzo, in via Escrivà, quartiere Pianura, nell'area occidentale di Napoli, tra i caseggiati del cosiddetto villaggio Caritas. Sul posto la Polizia Scientifica, non risultano feriti: si sarebbe trattato di una stesa probabilmente riconducibile a dinamiche di camorra.

Sul posto sono state rinvenute due automobili danneggiate, unaFiat 500L e una Toyota, entrambe col lunotto mandato in frantumi con grosse pietre; nella seconda automobile c'era un foro da proiettile sul cofano, non sono stati rinvenuti bossoli.

Il quartiere in questi giorni al centro di nuovi contrasti tra clan. Sabato notte è stato gravemente ferito, ed è tuttora in condizioni gravissime in ospedale, il 19enne Antonio Gaetano, raggiunto da un colpo di pistola alla testa e uno all'addome mentre era a Mergellina, nei pressi di uno degli chalet; il ragazzo è ritenuto il reggente del clan Marsicano-Esposito, in lotta con i Carillo-Perfetto.

Agli inizi del mese, alle 8:30 del 3 marzo, il 48enne Antonio Esposito è stato ucciso in via Pallucci, angolo via Torricelli; l'uomo, pregiudicato, era stato in passato accostato al clan Vigilia di Soccavo, che si sarebbe negli ultimi mesi alleato coi Marsicano-Esposito.