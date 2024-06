video suggerito

Spari a Materdei, cinque colpi di pistola contro il portone del condominio nella notte La Polizia è intervenuta in vico Lungo San Raffaele per esplosione di colpi d’arma da fuoco verso un edificio; rinvenuti a terra 5 bossoli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Cinque colpi di pistola sono stati esplosi nella notte in vico Lungo San Raffaele, zona Materdei, nel centro di Napoli; sul posto, a seguito della segnalazione è intervenuta la Polizia di Stato. Non si tratterebbe di una "stesa" ma è più probabile che si sia trattato di un avvertimento: i colpi sono stati tutti sparati contro il portone di un condominio, all'altezza del civico 16. Nella stessa zona dei colpi di pistola erano stati esplosi poco più di un mese fa: due bossoli, anche in quel caso calibro 9, erano stati trovati in vico Paradiso alla Salute il 29 aprile.

L'episodio della notte scorsa è attualmente in fase di ricostruzione. Stando agli elementi finora raccolti, ad aprire il fuoco sarebbe stata una persona da sola, che sarebbe arrivata in sella a uno scooter e, dopo aver sparato, si sarebbe rapidamente allontanata dalla stradina. Il primo intervento è stato della pattuglia del commissariato Montecalvario, che ha repertato i fori sul portone e trovato cinque bossoli calibro nove a terra.

Al momento gli investigatori non escludono nessuna ipotesi, anche se quella della stesa resta piuttosto remota viste le modalità; tra le piste ritenute maggiormente verosimili, quella di un atto intimidatorio, inquadrato in logiche di criminalità, che potrebbe essere stato diretto verso uno dei residenti del condominio. Dai controlli negli ospedali, effettuati come prevede la prassi per episodi del genere, non risultano feriti ricoverati nella notte e potenzialmente riconducibili all'episodio.