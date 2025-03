video suggerito

Spari a Cardito, 39enne gambizzato in strada Un 39enne già noto alle forze dell'ordine è stato ferito a colpi di pistola a Cardito (Napoli); indagini affidate ai carabinieri.

A cura di Nico Falco

Un uomo è stato gambizzato nel pomeriggio di oggi, 24 marzo, a Cardito, in provincia di Napoli; si tratta di un 39enne della vicina Frattamaggiore, F. T., già noto alle forze dell'ordine. È stato raggiunto da una pallottola a una gamba, è stato portato in ospedale e non sarebbe in pericolo di vita.

Sul luogo del ferimento, in via Sant'Eufemia, sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Caivano. Indagini sono in corso per chiarire dinamica e matrice. La vittima non avrebbe fornito agli investigatori indicazioni utili per risalire ai responsabili e per chiarire le modalità del ferimento.