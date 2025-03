video suggerito

Spari contro l'abitazione di Crispano: venti colpi, usate due pistole diverse Colpi di pistola a Crispano (Napoli) contro il portone di un edificio; a sparare sarebbero state almeno due persone, indagano i carabinieri.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Una grossa mole di fuoco, calibri diversi: a sparare contro il portone di un'abitazione di Crispano, in provincia di Napoli, sono state almeno due persone. Vicenda ancora tutta da chiarire, quella accaduta nella serata di ieri, 5 marzo; sul posto, all'altezza del civico 2 di via Molino, i carabinieri hanno appurato che i colpi esplosi sono stati almeno una ventina.

L'ipotesi maggiormente accreditata è quella di una intimidazione, le cui ragioni potrebbero essere da ricercare nelle dinamiche criminali del comune del Napoletano. Nell'edificio colpito abita un sessantenne già noto alle forze dell'ordine ma che non risulta legato alla criminalità organizzata; è verosimile che possa essere lui il destinatario dell' "avvertimento". L'uomo, ascoltato dagli investigatori, avrebbe riferito di non avere elementi utili e di non avere visto i responsabili

Le indagini sono affidate ai carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile di Caivano. A terra, davanti al portone, non sono state rinvenute tracce di sangue; accertamenti sono stati effettuati, come da prassi in questi casi, anche nei Pronto Soccorso della zona per verificare l'eventuale arrivo di feriti ma i controlli hanno dato esito negativo. Al vaglio la possibilità che il raid possa essere stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza.