video suggerito

Spari a Fuorigrotta, donna ferita in piazza Italia Una 49enne è stata ferita in una sparatoria a Fuorigrotta; sarebbe stata colpita da una pallottola vagante. Dinamica in fase di ricostruzione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

20 CONDIVISIONI condividi chiudi

Una donna di 49 anni è stata ferita alla gamba sinistra in una sparatoria avvenuta poco fa, intorno alle 19:30, in piazza Italia, a Fuorigrotta, periferia Ovest della città. Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato, sono in corso accertamenti sulla dinamica.

La vittima sarebbe stata raggiunta da una pallottola vagante; al momento la dinamica resta da accertare. La 49enne, del posto e incensurata, è stata portata in ambulanza al Pronto Soccorso dell'ospedale "San Paolo" ed è stata medicata; i medici hanno escluso il pericolo di vita. Diverse le ipotesi al momento al vaglio degli investigatori, tra cui quella della stesa di camorra.