Sparatoria vicino all’ospedale Pellegrini di Napoli, il Prefetto blinda la Pignasecca

La Prefettura di Napoli ha rafforzato le forze di polizia nei pressi dell’ospedale Pellegrini alla Pignasecca dove è avvenuta una sparatoria.

La Prefettura blinda via Pignasecca a Napoli, dopo la sparatoria avvenuta pochi giorni fa nei pressi dell'ospedale Vecchio Pellegrini. Diversi colpi sparati, almeno due bossoli ritrovati dalle forze dell'ordine, che non hanno causato per fortuna lesioni a persone, né danneggiamenti. Oggi il caso è stato al centro di una riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica presieduta dal Prefetto di Napoli, Michele di Bari, tenutasi al Palazzo di Governo. Al riguardo, è stata disposta l'immediata intensificazione dei servizi di vigilanza e controllo da parte delle forze di polizia in tutta l'area interessata, con servizi mirati ad Alto impatto interforze.

L'episodio è avvenuto nel tardo pomeriggio di lunedì 16 marzo scorso, attorno alle 19,30, come riportato da Fanpage.it. I bossoli sono stati ritrovati nei pressi di via Montesanto 14, a poca distanza dall'ospedale, che è dotato di Pronto Soccorso, dal Teatro Bracco, e dalla stazione della Cumana e della Funicolare di Montesanto. Sul posto sono arrivati i carabinieri della compagnia Napoli centro, che stanno indagando per ricostruire i fatti. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto.

La zona della sparatoria si trova nel centro storico di Napoli, nei pressi del mercato popolare della Pignasecca, tempio delle pescherie napoletane, frequentatissimo durante tutto l'anno e in particolare nei giorni a cavallo delle festività come Natale e Pasqua. Un luogo, insomma, di continuo viavai, oltre che meta privilegiata di migliaia di turisti che vi si riversano ogni giorno per vivere l'atmosfera della Napoli popolare e degustare le pietanze servite nei vari locali, dalle pizzerie allo street food. Da qui, anche il continuo monitoraggio da parte delle forze dell'ordine, che la Prefettura adesso ha intensificato.