Agguato in un circolo ricreativo ad Arzano (Napoli) stasera, due feriti Agguato in un circolo ricreativo di Arzano (Napoli) gambizzate due persone. Nella zona da mesi è in corso la faida tra il gruppo criminale dei Monfregolo e quello e dei Cristiano.

Una sparatoria è avvenuta poco dopo le ore 19 ad Arzano, popoloso comune del quadrante Nord del circondario napoletano. Due i feriti, ricoverati all'ospedale Civile San Giovanni di Dio di Frattamaggiore, entrambi non sono in pericolo di vita. Il fatto è avvenuto in via dell'Annunziata, in una casa-garage fronte strada, adibita a circolo ricreativo, dove due persone almeno, scese da uno scooter, hanno fatto fuoco tra la gente presente in quel momento. I gambizzati sono un 32enne incensurato D.L- ferito ad un piede ed un 28 enne, A.A. anch'egli ferito all'arto inferiore.

La faida Monfregolo-Cristiano ad Arzano

I carabinieri stanno verificando se si tratta di un fatto riconducibile alla faida che da mesi va avanti da Arzano, quella fra il gruppo criminale dei Monfregolo e quello e dei Cristiano per il controllo di estorsioni e spaccio di droga in diversi comuni di quell'area della provincia di Napoli. Secondo prime informazioni in quella zona vi erano personaggi vicini al gruppo Monfregolo e in particolare a quello che è ritenuto il capo del sodalizio criminale, Giuseppe Monfregolo.

La scarcerazione di Giuseppe Monfregolo

Quest'ultimo, nel 2019, latitante da due anni, fu scovato in una abitazione di Afragola e arrestato con una maxi operazione dei carabinieri. A distanza di poco meno di 2 anni il 33enne ritenuto dagli inquirenti boss della 167 di Arzano è uscito dal carcere: la condanna in primo grado incassata per estorsione non è esecutiva, l'uomo è tornato nel comune della provincia di Napoli con l'obbligo di firma.

