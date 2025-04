video suggerito

Sparatoria in strada ai Quartieri Spagnoli, "salvo studente, sfiorato per poco": paura in via Nardones "Stesa" in via Nardones ai Quartieri Spagnoli. La denuncia di Borrelli (Avs): "Studente sfiorato, ora rafforzare la sicurezza"

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Sparatoria in strada ai Quartieri Spagnoli, dove uno studente è scampato per poco ad una "stesa" in via Nardones, importante strada di collegamento tra piazza Trieste e Trento e il Corso Vittorio Emanuele. L'episodio è accaduto nella tarda serata di ieri, sabato 26 aprile 2025, nella strada del centro storico affollata di turisti. A denunciare l'accaduto, il parlamentare Francesco Emilio Borrelli (Alleanza Verdi-Sinistra), che parla di "tragedia sfiorata". Spaventati i residenti della zona che hanno chiamato subito le forze dell'ordine.

Borrelli (Avs): "Serve più sicurezza"

Il deputato ambientalista ha chiesto alla Prefettura di Napoli, guidata dal Prefetto Michele Di Bari, di rafforzare la sicurezza. Borrelli parla di "paura ai Quartieri Spagnoli di Napoli dove, nella tarda sera di sabato in via Nardones, si è verificata una nuova "stesa". Alcuni colpi di pistola sono stati esplosi in strada e uno studente, presente sul posto in quel momento, ha raccontato di essersi salvato per miracolo. Tanta paura tra i residenti che hanno immediatamente chiamato le Forze dell’Ordine".

Per Borrelli,

“Siamo di fronte all’ennesima tragedia sfiorata. La violenza dilagante che sta divorando Napoli va fermata con ogni mezzo. Non si può più assistere inermi ad episodi simili. Ieri notte uno studente poteva rimetterci la vita e ogni colpo sparato rappresenta un attacco alla nostra libertà e alla nostra sicurezza. Mentre in tutta la Campania le armi continuano a mietere vittime e diffondere paura, il governo a chiudere commissariati e caserme. Ancora una volta chiediamo un rafforzamento, tanto volte promesso ma mai realizzato, degli organici delle forze dell’ordine presenti sul territorio”.