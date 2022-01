Sparatoria durante una lite, ferite due persone nel Beneventano: una è grave È accaduto a Montesarchio: un uomo ha sparato a due persone durante una lite, ferendone una in maniera grave. Sulla vicenda indagano i carabinieri.

A cura di Valerio Papadia

Non sono ancora chiari i motivi che hanno portato un uomo, durante una lite, a sparare a due persone, ferendone una in maniera grave: la vicenda nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 13 gennaio, a Montesarchio, nella provincia di Benevento. Da una prima ricostruzione di quanto accaduto, in contrada Cirignano, un uomo del posto, titolare di una rivendita di frutta e verdura, è intervenuto durante una lite che riguardava il figlio: l'uomo ha impugnato una pistola e ha sparato all'interlocutore del figlio, colpendolo al petto; un'altra persona che si trovava lì è stata colpita invece da due proiettili alle gambe, ma non è chiaro se si trovasse in compagnia dell'altro ferito, se fosse con un'altra persona o se passasse lì per caso.

Uno dei feriti è in prognosi riservata

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, che hanno trasportato i due feriti all'ospedale Rummo di Benevento: uno di loro, quello ferito al petto, è stato ricoverato in gravi condizioni di salute, in prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita. Il commerciante che avrebbe sparato è stato invece individuato dai carabinieri della compagnia di Montesarchio, che lo hanno portato in caserma per interrogarlo. A coordinare le indagini ci sono invece i magistrati della Procura di Benevento: è probabile che il commerciante venga sottoposto alla prova dello stub, per verificare se sia stato effettivamente lui a premere il grilletto.