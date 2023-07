Sparatoria a San Giovanni a Teduccio: cinque proiettili esplosi contro una farmacia Cinque colpi di pistola contro una farmacia nella periferia orientale di Napoli: tutti a segno i colpi, che hanno raggiunto la serranda. Nessun ferito.

Sparatoria nella notte a San Giovanni a Teduccio, nella zona orientale di Napoli: ad essere presa di mira, attorno alle 3.30 di notte, una farmacia aperta 24 ore su 24, raggiunta da tutti e cinque i proiettili esplosi. Ignoto al momento l'autore dei colpi d'arma da fuoco: non ci sono stati feriti, anche se all'interno della farmacia si trovava in quel momento un dipendente, rimasto fortunatamente illeso. Non si conoscono, oltre all'autore, neanche i motivi degli spari, né l'esatta dinamica della vicenda, sulla quale indagano i carabinieri della stazione di San Giovanni a Teduccio e del Nucleo Operativo di Poggioreale.

Recuperati cinque bossoli, esattamente quanti i fori ritrovati sulla serranda della farmacia: circostanza che lascia intendere che l'obbiettivo fosse proprio la farmacia stessa, che si trova a ridosso del Rione Pazzigno di San Giovanni a Teduccio. Indagini in corso da parte dei carabinieri per identificare l'autore della sparatoria e per chiarire dinamica e matrice. Non è escluso che un aiuto possa arrivare dalle eventuali telecamere di videosorveglianza esterne presenti in zona, che potrebbero aver ripreso alcuni momenti della sparatoria. Gli inquirenti stanno vagliando tutte le ipotesi e non è escluso che nelle prossime ore possano esserci già i primi sviluppi. Non si sono registrati feriti, né altri danni a parte la serranda raggiunta da tutti e cinque i proiettili esplosi: la vicenda si è verificata attorno alle 3.30 di notte, e il rumore degli spari, oltre ad allarmare l'unico dipendente presente in quel momento all'interno della farmacia, ha di fatto "svegliato" i residenti della zona.