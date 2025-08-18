Sparatoria a Ischia: grave ma stabile Lyudmyla Velykgolova, sopravvissuta alla strage

È ricoverata nella Rianimazione del Cardarelli la 42enne ucraina gravemente ferita dall’ex marito a Ischia; l’uomo ha ucciso il nuovo compagno e la madre di lei e si è suicidato.

Il luogo della sparatoria a Forio d’Ischia

È ancora in condizioni gravi, ma stabili, Lyudmyla Velykgolova, la 42enne ucraina unica sopravvissuta alla strage compiuta ad Ischia dall'ex marito, il 69enne Antonio Luongo, che sabato ha ucciso il compagno della donna, Nunzio Russo Spena, e la madre di lei, Zinoviya Knihnitska, prima di rivolgere la pistola contro se stesso e uccidersi. La 42enne è ricoverata nell'ospedale "Cardarelli" di Napoli, nel reparto di Rianimazione, in prognosi riservata.

Ischia, l'agguato in strada: due morti

Luongo, di Pomigliano d'Arco, operatore ecologico in pensione, aveva raggiunto la ex moglie ad Ischia, dove la donna si trovava in visita ai familiari. Sull'isola del Golfo di Napoli era sbarcato sabato mattina, aveva preso un'auto a noleggio a Casamicciola e aveva raggiunto la zona del Cuotto, nella parte alta del comune di Forio d'Ischia, dove abitano i parenti della donna. Era stato subito notato dalle due donne, che avevano immediatamente chiamato i carabinieri; all'arrivo dei militari Luongo si era allontanato.

In tarda mattinata l'ex moglie, intimorita dalla sua presenza sull'isola, aveva presentato una denuncia formale a carico dell'uomo (nn risultano altre denunce pregresse per maltrattamenti o vessazioni). Il 69enne, armato di una Beretta detenuta illegalmente e con matricola abrasa, ha quindi aspettato la sera: intorno alle 18:30 ha raggiunto via Provinciale Panza e ha atteso che la moglie e i parenti uscissero di casa. Nunzio Russo Spena, operaio napoletano di 49 anni, e Zinoviya Knihnitska, 62enne ucraina residente a Ischia, sono stati i primi a essere colpiti: sono stati uccisi davanti all'ingresso di un hotel chiuso per ristrutturazione.

La donna è grave in ospedale al Cardarelli

La 42enne è scappata verso l'abitazione dei parenti ma Luongo l'ha inseguita in un vicoletto: ha sparato sei colpi contro di lei, il settimo l'ha usato per uccidersi; soccorso in gravi condizioni, è morto durante il trasporto al "Rizzoli" d'Ischia. Lyudmyla Velykgolova, in gravissime condizioni, è stata portata nello stesso ospedale, dove in serata è stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico d'urgenza.

Dopo l'operazione la 42enne è stata trasferita in eliambulanza al "Cardarelli" di Napoli, dove si trova tutt'ora in prognosi riservata. I suoi parametri vitali sono costantemente monitorati e in queste ore viene sottoposta ad una serie di esami; le prossime 48 ore saranno cruciali per valutare le sue condizioni di salute e il decorso.