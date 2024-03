Sparatoria a Giugliano, ferito anche il neomelodico Kekko Dany insieme al nipote Sono due i feriti della sparatoria avvenuta ieri nei pressi di un supermercato a Giugliano: oltre a Gennaro Giappone è stato colpito anche lo zio, Francesco Giappone. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

Francesco Giappone, noto col nome d'arte di Kekko Dany

Sono due, e non uno, i feriti nella sparatoria di ieri a Giugliano, in provincia di Napoli, nei pressi del supermercato Decò: oltre a Gennaro Giappone è stato colpito da una pallottola anche lo zio, il neomelodico Kekko Dany, al secolo Francesco Giappone. Il cantante è stato raggiunto da una pallottola a una gamba, che lo ha però colpito di striscio; la ferita è stata giudicata guaribile nel giro di dieci giorni. Sui motivi del ferimento non c'è ancora chiarezza, sono in corso indagini dei carabinieri, che sul posto hanno trovato una ogiva e due bossoli.

La sparatoria risale a ieri sera, 12 marzo, mancavano pochi minuti alle 20 quando ai militari è arrivata la segnalazione di un ferito da arma da fuoco lungo il Corso Campano, a pochi metri dal supermercato. L'uomo, identificato come il 30enne Gennaro Giappone, del posto, è stato trasportato in codice rosso al Pronto Soccorso dell'ospedale di Aversa, dove è stato ricoverato non in pericolo di vita. Inizialmente non era chiaro che anche Kekko Dany fosse stato colpito: la causa della ferita allo stinco sinistro è stata accertata dai sanitari al Pronto Soccorso con l'esame delle radiografie.