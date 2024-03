Sparatoria vicino al supermercato Decò di Giugliano, 30enne ferito: è grave La sparatoria attorno alle 19,00 davanti al supermercato di Corso Campano. Il ferito portato all’Ospedale di Aversa. Sul posto i carabinieri. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

22 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Sparatoria nei pressi del supermercato Decò di Giugliano in Campania, in provincia di Napoli. Una persona è rimasta ferita. Si tratta di un uomo di 30 anni, napoletano, a quanto apprende Fanpage.it. Il ferito è stato subito soccorso dall'ambulanza del 118 è stato stabilizzato e trasportato in codice rosso all'Ospedale di Aversa, dove è attualmente ricoverato per le cure mediche del caso. Le sue condizioni, secondo le prime informazioni circolate, sarebbero gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sul posto sono arrivati i carabinieri della compagnia di Giugliano che stanno conducendo gli accertamenti del caso.

La sparatoria attorno alle ore 19 in corso Campano

Secondo le prime ricostruzioni, un vero e proprio far west sarebbe scoppiato attorno alle ore 19,00 di oggi, martedì 12 marzo 2024, nei pressi del supermercato che si trova in Corso Campano, pieno centro e in un orario nel quale le strade sono ancora affollate. Sarebbero stati esplosi diversi colpi di arma da fuoco. Uno di questi avrebbe colpito una persona, rimasta ferita gravemente.

Le indagini dei carabinieri

Sul posto sono subito arrivati i militari dell'Arma, che stanno eseguendo i rilievi del caso e acquisendo le testimonianze dei presenti. Non è escluso che possano essere acquisite anche eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona per cercare di ricostruire quanto accaduto e individuare e identificare i responsabili della sparatoria.