Spararono a un ingegnere per rubargli lo scooter a Napoli: dopo il 17enne arrestato anche un 20enne La tentata rapina il 29 marzo del 2023 in via Reggia di Portici: l'ingegnere venne ferito alle gambe. Dopo quasi un anno è stato arrestato un 20enne; per i fatti era già stato arrestato un 17enne.

A cura di Valerio Papadia

Si chiude il cerchio sul terribile fatto di sangue avvenuti a Napoli il 29 marzo del 2023, quando un ingegnere di 32 anni, fermo a fare rifornimento in una stazione di servizio in via Reggia di Portici con il suo scooter, venne raggiunto da due individui che, pistola alla mano, tentarono di rubargli il mezzo a due ruote; l'ingegnere oppose resistenza e venne ferito alle gambe da colpi di pistola, lottando per alcuni giorni tra la vita e la morte. A distanza di quasi un anno da quei terribili momenti, Polizia di Stato e Arma dei carabinieri hanno arrestato un 20enne, gravemente indiziato di tentato omicidio, tentata rapina aggravata, porto abusivo di arma da fuoco in luogo pubblico e ricettazione.

Un 17enne già in carcere: è quello che ha sparato all'ingegnere

Il 20enne è il secondo arrestato per il tentato omicidio dell'ingegnere napoletano. Circa sei mesi dopo il fatto, nel settembre del 2023, poliziotti e carabinieri partenopei avevano infatti già arrestato un 17enne: sarebbe stato il minore ad esplodere i due colpi di pistola che hanno ferito l'ingegnere alle gambe.

I tremendi attimi della rapina fallita vennero immortalati in un video dalla telecamera di sorveglianza della pompa di benzina: il 32enne resistette all'assalto dei due rapinatori, che cercarono di strappargli lo scooter dalle mani; in tutta risposta, uno di loro gli sparò, a distanza molto ravvicinata, due colpi alle gambe. L'ingegnere venne ricoverato d'urgenza all'ospedale del Mare, dove lottò tra la vita e la morte: fortunatamente, dopo alcune ore, le sue condizioni di salute migliorarono e l'uomo venne dichiarato fuori pericolo.