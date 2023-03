Sparano con i mitra contro una casa a Cardito, volevano uccidere tutti: fermato un uomo L’assalto armato risale allo scorso 5 marzo: il commando sfondò il cancello dell’abitazione con un’auto e poi esplose 22 colpi di mitra contro l’abitazione. In via di identificazione gli altri componenti del commando.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Cominciano a delinearsi i contorni dell'assalto armato, di matrice camorristica, andato in scena a Cardito, nella provincia di Napoli, lo scorso 5 marzo: quel giorno, un commando armato sfondò il cancello di un'abitazione con un'auto e sparò 22 colpi di mitra contro un'abitazione. Dopo settimane di indagini, nelle scorse ore gli agenti della Polizia di Stato, coordinati dalla Dda di Napoli, hanno fermato un uomo, accusato dell'assalto armato in concorso con altre due persone, che sono ancora in corso di identificazione.

Le indagini, condotte dai poliziotti della Squadra Mobile di Napoli e da quelli dei commissariati di Afragola e Frattamaggiore, nella notte del 5 marzo a Cardito si sono viste scene da vero e proprio film d'azione: il commando, utilizzando un'auto rubata, ha sfondato il cancello dell'abitazione, sparando all'impazzata con un mitra e una pistola a tamburo.

Gli occupanti della casa si sono salvati grazie ai vetri blindati

L'intento del commando, come detto, era uccidere tutti quelli che si trovavano in casa – probabilmente occupata da un esponente di un clan rivale: gli occupanti si sono salvati grazie ai vetri blindati, che hanno bloccato la maggior parte dei numerosissimi proiettili esplosi contro la casa.

Leggi anche Abbandona i rifiuti in strada, i vigili seguono la scia di sporco fino a casa sua e lo multano

All'uomo fermato, la Dda contesta tentato omicidio, il porto e detenzione di arma da guerra e di arma comune da sparo e la ricettazione; tutti i reati sono aggravati dal metodo mafioso e dalla finalità di acquisire il controllo e la gestione delle attività illecite nel territorio di Cardito.