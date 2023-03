Cardito, commando sfonda il cancello e spara sventagliata di kalashnikov contro abitazione A Cardito, un commando ha sfondato il cancello di una abitazione, sparando almeno 20 colpi di kalashnikov contro una casa.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Episodio da guerriglia questa notte a Cardito, in provincia di Napoli. Quattro uomini a bordo di un'automobile hanno sfondato il cancello di una corte di via Belvedere, civico 38, usando il veicolo come un ariete e hanno sparato una sventagliata di mitra contro un edificio. È accaduto intorno alle 5. Sul posto è intervenuta la volante del commissariato Afragola della Polizia di Stato, sono stati rinvenuti 22 bossoli calibro 7.62; l'arma utilizzata sarebbe un fucile mitragliatrice Kalashnikov.