Spaghetti aglio, olio, peperoncino e banana: la provocazione dello chef Parrella Ancora una provocazione culinaria: gli spaghetti aglio, olio e peperoncino con l'aggiunta di una banana: "Alla degustazione inviteremo anche Sorbillo"

A cura di Giuseppe Cozzolino

Ancora una provocazione culinaria che arriva dalla Campania: i tradizionali spaghetti aglio, olio e peperoncino, uno dei piatti più noti di Napoli e diffusi in tutta Italia, che vede l'aggiunta di un ingrediente particolare come la banana. L'idea è dello chef Stefano Parrella, del ristorante Caffè Aragonese di Mugnano del Cardinale, nella provincia di Avellino immediatamente a ridosso di quella napoletana.

"Il dolce della banana va a contrastare la nota piccante del peperoncino", spiega lo chef, "mentre la chips d’aglio e i gherigli di noce aggiungono croccantezza oltre a completare il ventaglio di sapori". Un'idea che è nata proprio dopo quella di Gino Sorbillo di mettere l'ananas sulla pizza, come spiegato dallo stesso chef Parrella: "Commentavamo il successo mediatico di un vecchio must della cucina improbabile come la pizza all’ananas, quando ispirati dalla presenza in cucina di un casco di banane è arrivata questa idea. Ora abbiamo in mente di organizzare un evento nel quale sarà possibile gustare questa specialità e inviteremo anche l’amico Gino Sorbillo che con la sua provocazione ha aperto la strada ad abbinamenti che in Italia fanno storcere il naso".

Gli spaghetti aglio ed olio, piatto tipico della cosiddetta "cucina napoletana povera", ebbe rapida diffusione proprio per la sua semplicità nel realizzarli. Nato come una rivisitazione, in chiave povera, degli spaghetti alle vongole durante l'epoca di dominazione spagnola, venivano realizzati grazie ai prodotti raccolti negli uliveti dai contadini, anche se inizialmente si usavano vermicelli o linguine, tanto che il primo nome fu quello di vermicelli alla Borbonica e vermicelli alle vongole fujute (scappate), e prevedeva anche l'aggiunta di prezzemolo.