Spaccia cocaina a 14 anni, durante l’arresto dice ai carabinieri: “Non saprei cos’altro fare”

A Castello di Cisterna, nella provincia di Napoli, i carabinieri hanno arrestato un pusher di appena 14 anni. Ai militari dell’Arma il minorenne ha dichiarato che non saprebbe che altro fare se non spacciare.

Immagine di repertorio

Ha compiuto da poco 14 anni, eppure già spacciava droga: è giovanissimo, insospettabile e incensurato il pusher arrestato nelle scorse ore dai carabinieri a Castello di Cisterna, nella provincia di Napoli. I militari dell'Arma stavano eseguendo una serie di controlli sul territorio, in particolare nel complesso di edilizia popolare conosciuto come "Legge 219", spesso teatro di blitz antidroga, quando hanno notato il ragazzino passeggiare per strada: passo svelto, fare agitato e sguardo fisso sulla gazzella dei carabinieri.

I militari dell'Arma hanno così deciso di fermare il minorenne e di sottoporlo a perquisizione: il 14enne è stato trovato in possesso di 40 dosi di cocaina pronte a essere vendute e di 470 euro in contanti, suddivisi in banconote di piccolo taglio, ritenuti provento dell'attività illecita.

Il 14enne ai carabinieri: "Non c'è alternativa"

E così, al termine del controllo, il minorenne è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Ai carabinieri che gli hanno stretto le manette intorno ai polsi il 14enne ha dichiarato che non saprebbe cos'altro fare se non spacciare e che non c'è nessuna alternativa. Dopo l'arresto, il ragazzino è stato portato nel Centro di prima accoglienza dei Colli Aminei, a Napoli, a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.