Spaccia banconote false da 50 e 100 euro tra i banchi di piazza Mercato: 27enne denunciato a Napoli I militari della Guardia di Finanza hanno trovato il 27enne in possesso di 139mila euro di banconote false: gli avrebbero fruttato il 15% del valore.

A cura di Valerio Papadia

Lo hanno sorpreso mentre, tra i banchi di piazza Mercato, nel cuore di Napoli, spacciava banconote false, soprattutto da 50 e 100 euro, ma anche da 500, molto difficili da trovare: un giovane di 27 anni è stato così deferito alla competente Autorità Giudiziaria per spendita e introduzione nello Stato di monete falsificate e ricettazione. I militari del Gruppo Pronto Impiego di Napoli, impegnati in un servizio di controllo economico del territorio nella nota piazza cittadina, si sono imbattuti nel 27enne proprio mentre spacciava le banconote false tra i banchi rionali del mercato: i finanzieri hanno così proceduto alla perquisizione dell'abitazione del giovane rinvenendo, occultate nei mobili della camera da letto, 1.946 banconote false in tagli da 50, 100 e 500 euro, del valore nominale di 139mila euro.

Il 27enne percepiva anche il Reddito di cittadinanza

Le banconote false in possesso del 27enne erano di ottima fattura: i militari della Guardia di Finanza hanno stimato che avrebbero fruttato un guadagno di circa il 15% del valore nominale. I finanzieri hanno anche scoperto che il 27enne percepiva il Reddito di cittadinanza: pertanto, il giovane è stato segnalato all'Inps per le procedure di sospensione e revoca del sussidio percepito indebitamente.