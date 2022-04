Spacca la vetrata e si intrufola nel Comune di notte: 68enne denunciato a Ischia I poliziotti hanno sorpreso l’uomo che, dopo aver spaccato una vetrata, si era intrufolato negli uffici del Comune di Casamicciola Terme, a Ischia.

A cura di Valerio Papadia

Si è intrufolato negli uffici del Comune di Casamicciola Terme, sull'isola di Ischia, per un motivo non meglio precisato, probabilmente in cerca di qualcosa da rubare: per questo, un uomo di 68 anni è stato denunciato dalla Polizia di Stato. Gli agenti del commissariato di Ischia, durante un servizio di controllo del territorio, sono intervenuti questa notte in piazza Marina a Casamicciola Terme, dove la centrale operativa aveva segnalato la presenza di un uomo intento a danneggiare una vetrata dell'ingresso degli uffici del Comune.

Quando i poliziotti sono arrivati sul posto hanno notato la vetrata infrante e, all'interno degli uffici comunali, hanno sorpreso l'uomo, che è stato bloccato e identificato: si tratta di un 68enne, residente a Pozzuoli e già noto alle forze dell'ordine. Per l'uomo è scattata una denuncia per danneggiamento alla competente Autorità Giudiziaria.

La scorsa settimana, invece, ancora sull'isola di Ischia, un 58enne è stato denunciato dai carabinieri per aggressione. Nella zona del porto, l'uomo ha incontrato per strada un 55enne, che quattro anni fa accoltellò, a Napoli, due persone, tra cui il nipote del 58enne, e lo ha aggredito, colpendolo anche con il calcio di una pistola scacciacani. Il 58enne si è dato alla fuga ma, grazie anche alle immagini delle telecamere di sorveglianza della zona, è stato presto indentificato e denunciato dai militari dell'Arma. Il 55enne ha invece rimediato ferite giudicate guaribili in 5 giorni.