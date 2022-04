Incontra per strada l’uomo che accoltellò il nipote e lo picchia: 58enne denunciato a Ischia L’aggressione legata a vecchi dissapori tra i due: nel 2018, infatti, l’uomo aggredito avrebbe accoltellato il nipote del 58enne, scatenando la sua reazione 4 anni dopo.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Vecchi dissapori alla base di un'aggressione avvenuta sull'isola di Ischia: qui, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile dell'isola hanno denunciato un uomo di 58 anni per lesioni personali aggravate e uso di armi. Stando a una prima ricostruzione effettuata dai militari dell'Arma, alla base dell'aggressione del 58enne ai danni di un 55enne – che si trova agli arresti domiciliari con permesso di uscire per motivi di salute – ci sarebbe un fatto di sangue risalente a 4 anni fa, al 2018, quando la vittima dell'aggressione avrebbe accoltellato, a Napoli, due persone, tra cui il nipote dell'aggressore. Quando, dunque, il 58enne ha incrociato il 55enne sulla banchina del Porto di Ischia, i due hanno cominciato a litigate.

Insulti e minacce, in un primo momento, che poco dopo hanno lasciato spazio alle mani: tra i due uomini, infatti, è volato anche qualche schiaffo. All'improvviso, però, il 58enne ha impugnato una pistola scacciacani e ha iniziato a colpire al volto il 55enne con il calcio dell'arma, poi si è dato alla fuga. Sul posto sono arrivati i carabinieri che, grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, sono riusciti a rintracciare il 58enne, che è stato denunciato: i militari dell'Arma hanno sequestrato anche la pistola utilizzato come oggetto contundente, che l'uomo aveva nascosto in una intercapedine nella sua abitazione. Il 55enne, invece, è stato portato in ospedale: per lui ferite giudicate guaribili in 5 giorni.