Spacca il vetro di un’auto davanti ai poliziotti e ruba nell’abitacolo, arrestato in via Tasso In manette un 50enne napoletano, colto in flagrante per furto e accusato anche di ricettazione: nello scooter aveva una console da gioco rubata.

A cura di Nico Falco

Armato di un cacciavite ha mandato in frantumi il vetro posteriore di un'automobile parcheggiata in via Tasso, ha rapidamente aperto la portiera, si è fiondato nell'abitacolo e ha preso due valigette. Ma, mentre era già pronto a risalire sullo scooter per scappare, si è trovato la strada sbarrata dai poliziotti: in pattugliamento in borghese, avevano assistito a tutta la scena, avvenuta in pieno giorno. È così finito in manette un 50enne napoletano, già noto alle forze dell'ordine per furti su auto e rapine.

E. D. M., nella mattinata dello scorso 7 novembre, è stato notato dagli agenti del commissariato San Ferdinando mentre rompeva il finestrino e, subito dopo, prelevava le due valigette contenenti degli arnesi da lavoro. È stato bloccato in flagranza e gli agenti hanno perquisito sia lui sia lo scooter elettrico con cui era arrivato in via Tasso; nel vano porta oggetti è stata trovata una Nintendo Wii, modello vecchio, completa di cavi e gamepad; la console è risultata provento di furto, motivo per cui all'accusa di furto aggravato si è aggiunta quella di ricettazione. Il 50enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari nella sua abitazione, ai Quartieri Spagnoli, in attesa del processo per direttissima fissato per il giorno successivo.