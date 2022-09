Sotterra rifiuti nel terreno dove sta costruendo un parcheggio: arrivano i carabinieri Rifiuti “tombati” nel terreno sotto un parcheggio in costruzione: denunciato un 49enne, deve rispondere di abusivismo edilizio e gestione illecita di rifiuti.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Stava tombando rifiuti in un terreno, trasformandolo in un parcheggio: ma è stato sorpreso dalle forze dell'ordine, che lo hanno fermato e denunciato per abusivismo edilizio e gestione illecita di rifiuti. La vicenda è accaduta all'interno di un terreno di proprietà dell'uomo, nei pressi dell'uscita dell'asse mediano Casoria/Zona Industriale. I carabinieri nella stazione forestale di Napoli lo hanno scoperto mentre stava sversando i rifiuti e lo hanno fermato in tempo, prima che scomparissero sotto il parcheggio che intendeva realizzare sopra.

I carabinieri, passando nella zona dell'Asse Mediano Casoria/Zona Industriale che si trova nel territorio di Casavatore, hanno subito notato quanto stesse accadendo: l'uomo infatti stava scaricando quelli che poi sono risultati essere dai successivi controlli circa diecimila metri cubi di rifiuti di vario tipo, spostando anche il terreno necessario per coprirli una volta scaricati. La tecnica è quella del cosiddetto "tombamento" dei rifiuti, che consiste appunto nel farli "scomparire" sotterrandoli nel terreno e poi coprendoli con una costruzione al di sopra. In questo caso, infatti, nel terreno di sua proprietà l'uomo stava creando un piazzale per un parcheggio privato, sotto il quale i rifiuti sarebbe appunto "spariti". Il tutto senza alcuna autorizzazione, né per lo smaltimento di rifiuti né per la costruzione edilizia. Alla fine dei controlli, l'intera area di circa 20mila metri quadri è stata posta sotto sequestro mentre l'uomo, un 49enne di Casavatore già noto alle forze dell'ordine, è stato denunciato per abusivismo edilizio e gestione illecita di rifiuti.