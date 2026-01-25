napoli
video suggerito
video suggerito

Sorprende un ladro che tenta di entrare in casa e lo colpisce con un machete: ferito 26enne

È accaduto questa notte a Salerno: i carabinieri hanno denunciato il ladro, che è ricoverato in ospedale.
Leggi le notizie in tempo reale. Aggiungi Fanpage.it al tuo feed Google.
A cura di Valerio Papadia
193 CONDIVISIONI
Immagine di repertorio
Immagine di repertorio

Ha sorpreso un ladro che stava per entrare nella sua abitazione e lo ha colpito con un machete. Notte di violenza a Salerno, dove un uomo di 26 anni è finito in ospedale dopo essere stato colpito con l'arma bianca dal proprietario della casa che stava per svaligiare; il giovane, però, è stato anche denunciato alla competente Autorità Giudiziaria dai carabinieri.

La vicenda si è svolta in via Ostaglio. Stando a una prima ricostruzione, operata dai carabinieri, che indagano sulla vicenda, il proprietario dell'abitazione, un uomo di 55 anni, avrebbe sorpreso il 26enne – originario del Marocco e senza fissa dimora – mentre stava tentando di entrare in casa. Il 55enne, allora, avrebbe inseguito il ladro e, al termine di una colluttazione, lo avrebbe colpito con un machete; la ricostruzione è al vaglio dei militari dell'Arma, che stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica di qianto accaduto.

Il 26enne marocchino è stato portato all'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona, dove è ancora ricoverato per le ferite riportate; non sarebbe in pericolo di vita. Il giovane è stato denunciato dai carabinieri che, nelle sue disponibilità, hanno trovato e sequestrato articoli di pelletteria arnesi atti allo scasso.

Cronaca
Salerno
193 CONDIVISIONI
Immagine
Il cognato di Mastella in Regione: Giuditta collaboratore dell’assessora all'Agricoltura
Tra i primi atti della giunta Fico il dimensionamento scolastico. No al commissario, prevale la linea soft
Chi dirigerà gli uffici della Campania a Bruxelles? In pole position c'è Ciro Borriello
La Regione chiede agli ospedali come usano i soldi del Sistema Sanitario Regionale
De Luca torna a Salerno, ma il modello del passato ora rischia di non bastare
Domenico Giordano
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views