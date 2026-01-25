Sorprende un ladro che tenta di entrare in casa e lo colpisce con un machete: ferito 26enne

È accaduto questa notte a Salerno: i carabinieri hanno denunciato il ladro, che è ricoverato in ospedale.

Ha sorpreso un ladro che stava per entrare nella sua abitazione e lo ha colpito con un machete. Notte di violenza a Salerno, dove un uomo di 26 anni è finito in ospedale dopo essere stato colpito con l'arma bianca dal proprietario della casa che stava per svaligiare; il giovane, però, è stato anche denunciato alla competente Autorità Giudiziaria dai carabinieri.

La vicenda si è svolta in via Ostaglio. Stando a una prima ricostruzione, operata dai carabinieri, che indagano sulla vicenda, il proprietario dell'abitazione, un uomo di 55 anni, avrebbe sorpreso il 26enne – originario del Marocco e senza fissa dimora – mentre stava tentando di entrare in casa. Il 55enne, allora, avrebbe inseguito il ladro e, al termine di una colluttazione, lo avrebbe colpito con un machete; la ricostruzione è al vaglio dei militari dell'Arma, che stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica di qianto accaduto.

Il 26enne marocchino è stato portato all'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona, dove è ancora ricoverato per le ferite riportate; non sarebbe in pericolo di vita. Il giovane è stato denunciato dai carabinieri che, nelle sue disponibilità, hanno trovato e sequestrato articoli di pelletteria arnesi atti allo scasso.