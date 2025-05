Sorpresa al Maradona, Rita De Crescenzo sul campo alla partita di beneficenza. Il Comune: “Non ci hanno informati”

video suggerito

Sorpresa allo stadio Maradona, dopo la vittoria Scudetto, intervento della tiktoker Rita De Crescenzo ad un evento di beneficenza. Il Comune: "Non lo sapevamo"

A cura di Pierluigi Frattasi

La TikToker Rita De Crescenzo sul campo dello Stadio Maradona

Sorpresa allo Stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta, per la presenza sul campo di gioco di Rita De Crescenzo. La popolare tiktoker viene ripresa in vari video assieme ad un altro imprenditore-tiktoker napoletano, poi pubblicati su varie piattaforme social, dove indossa la divisa del Calcio Napoli con il numero 10 – quello di Maradona – e tira un rigore in porta. Il Maradona, ex Stadio San Paolo, è di proprietà del Comune di Napoli ed è il tempio del calcio azzurro dove sono stati vinti i quattro scudetti della storia del club partenopeo, l'ultimo conquistato appena il 23 maggio scorso nell'epica partita contro il Cagliari. Mettere piede sul prato del Maradona è un sogno per milioni di tifosi napoletani nel mondo.

Il video della tiktoker al Maradona

Ma che ci fa Rita De Crescenzo sul campo? A quanto apprende Fanpage.it, i video con la tiktoker, che già spopolano in rete, sono stati realizzati dopo la vittoria del campionato e risalirebbe ai giorni dopo la festa scudetto del Lungomare, con i bus scoperti. Il Comune di Napoli ha fatto delle verifiche dopo la diffusione dei video. "Non sapevamo della presenza di Rita De Crescenzo allo stadio – spiegano dal Comune di Napoli a Fanpage.it – Il 27 maggio la giornata era autorizzata all'utilizzo da parte di un ente di promozione sportiva riconosciuto dal Coni. Tutto il giorno per partite di ragazzini e la sera per la partita di beneficenza".

L'evento di beneficenza per il Santobono

Il tutto, spiega ancora il Comune, "è avvenuto nel periodo di concessione dello stadio all'associazione che ha organizzato una partita di beneficenza". Insomma, tutto regolare. Il campo sportivo del Maradona, infatti, può essere utilizzato sia per gli eventi calcistici che per quelli benefici, non sportivi. E sarebbe questo il caso, come viene spiegato in uno dei video. Rita De Crescenzo e l'imprenditore napoletano avrebbero "fatto da sponsor all'evento di beneficenza. Il ricavato andrà all'ospedale Santobono". I video realizzati in queste occasioni, infatti, non possono essere utilizzati a fini di lucro, concludono dal Comune.