"Sono un'edicola abbadonata e mi sto ribaltando. Rimuovetemi" cartello ironico sul gazebo a Napoli Un'edicola abbandonata in via Foria ricoperta di manifesti con un appello al Comune per essere rimozione.

A cura di Pierluigi Frattasi

"Sono un'edicola abbandonata, mi sto ribaltando e sono pericolosa per i viandanti. Se gentilmente mi portate via". Sono i manifesti ironici apparsi su un'edicola abbandonata in via Foria, al centro storico di Napoli, negli ultimi giorni. I cartelli, affissi sui quattro lati del gazebo e ben visibili anche da chi percorre in auto la trafficata strada, sono apparsi martedì scorso. Gli autori sono ignoti, la firma in calce reca semplicemente la scritta "l'edicola". Ma da mesi gli abitanti del quartiere, attraverso l'attività del consigliere regionale Fulvio Frezza, chiedono la rimozione del gazebo, abbandonato e caduto ormai in disuso da tempo e anche pericolante, tanto che il Comune ha provveduto a recintarlo con il nastro arancione. Si tratta, insomma, al momento, solo di un inutile ingombro che ostacola il passaggio dei pedoni, spesso mamme con figli in passeggino.

Il Comune vuole rimuovere 40 edicole abbandonate

Al momento, da quanto appreso da Fanpage.it da fonti comunali, al Municipio sono in corso le attività per eliminare l'edicola di via Foria, che si trova all'incrocio con via Cesare Rosaroll, ed è già stata fatta la conferenza dei servizi. Si aspetta l'affidamento alla ditta per lo smaltimento della ferraglia. Stessa situazione per l'edicola dismessa di via Schipa. Mentre sono in corso le ordinanze di sgombero per altre dieci edicole circa. Nel complesso saranno circa 40 le edicole inutilizzate che saranno rimosse nei prossimi mesi. Mentre sono in corso di identificazione le edicole totalmente abusive. Le edicole inutilizzate censite finora dal Comune si trovano in via Pigna, viale Traiano, via Miano, piazza Nazionale, via Piave, via de Ruggiero, via Ruggiero, via Domenico Fontana, Corso Umberto, via Santa Maria di Costantinopoli, via Roma verso Scampia, Corso Meridionale, piazza Mazzini, Corso Vittorio Emanuele e Chiaia. In alcuni casi sono abbandonate al degrado da oltre 20 anni.