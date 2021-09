Sondaggi elezioni Napoli 2021, Opinio: Manfredi 42-46%, Maresca 27-31%, cresce Bassolino 16-20% Sondaggio Opinio Italia: è ancora sfida a due nei sondaggi per la corsa a prossimo sindaco di Napoli, con Gaetano Manfredi (centrosinistra e M5S) in testa con il 42-46% delle preferenze, tallonato da Catello Maresca (centrodestra) con 27-31%. Ma crescono Antonio Bassolino al 16-20%, che guadagna +2 punti, e Alessandra Clemente 6-10% (+1).

A cura di Pierluigi Frattasi

Sondaggio Consorzio Opinio per Rai Spa

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Elezioni amministrative Napoli 2021 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

È ancora sfida a due nei sondaggi per la corsa a prossimo sindaco di Napoli, con il candidato Gaetano Manfredi (centrosinistra e M5S) in testa con il 42-46% delle preferenze, tallonato da Catello Maresca (centrodestra) con 27-31%, con un distacco di oltre 10 punti percentuali. Ma cresce Antonio Bassolino, candidato civico, che si attesta al 16-20%, ma guadagna +2 punti percentuali nel trend della settimana. Questi i risultati del sondaggio per le amministrative 2021 a Napoli realizzato dal Consorzio Opinio Italia (Istituto Piepoli, EMG, Noto Sondaggi) e commissionato dalla Rai Spa.

Migliora anche Alessandra Clemente, candidata sindaco della giunta De Magistris uscente, al 6-10%, un punto in più rispetto alla settimana precedente. Restano stabili, invece, nel trend settimanale, sia Manfredi (che oggi ha dato forfait alla tavola rotonda tra candidati organizzata da Il Mattino) che Maresca. Gli altri candidati sono tra 0-3%. In questo quadro nessuno dei candidati supera la metà più uno delle preferenze e quindi a vincere al primo turno, rendendo di fatto necessario andare al ballottaggio per la scelta del sindaco.

Il sondaggio stima un'affluenza alle urne del 52%, con una quota di indecisi del 22,4%. “A Napoli – scrive Opinio Italia – la coalizione «centrosinistra e Movimento 5 Stelle» sembra portare risultati positivi, a discapito del centrodestra. La presenza però di altri candidati che insistono sempre sull’elettorato di centrosinistra, come Antonio Bassolino, potrebbe però impedire una vittoria al primo turno e portare al ballottaggio Manfredi e Maresca”.

Leggi anche Elezioni Comunali Napoli 2021, i candidati della lista Forza Italia

Il sondaggio di Opinio Italia è stato realizzato tra il 30 agosto e il 1 settembre scorsi, e si basa su un campione rappresentativo delle popolazioni comunali-regionali per sesso, età, istruzione e quartieri della città-province. Le interviste sono state fatte a mille cittadini maggiorenni, rispondenti per rilevazione; con un intervallo fiduciario delle stime: ±3,1%. Il metodo di raccolta delle informazioni: è la Rilevazione Cati-Cami-Cawi.